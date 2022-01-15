Бесстрашно атакуют. Как пограничники тренируют служебных собак – видео

В Государственной пограничной службе Украины показали тренировку служебных собак. Животные выполняют немало обязанностей, а также они не боятся выстрелов и взрывов.
Об этом сообщает МВД.
Что умеют служебные собаки
Служебные собаки выполняют немало обязанностей. Они помогают обнаруживать:
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- оружие,
- боеприпасы,
- контрабандный табак.
Эти животные не боятся выстрелов и взрывов. Также собаки бесстрашно атакуют и задерживают нарушителей.
Какие собаки могут быть служебными
В пятерку самых популярных пород служебных собак пограничников входят:
- немецкая овчарка,
- бельгийская овчарка (малинуа),
- английский кокер-спаниель,
- лабрадор-ретривер,
- фокстерьер.
Собаки против нарушителей
С использованием служебных собак в течение 2021 года пограничники задержали почти 250 нарушителей, обнаружили более 180 единиц разного оружия, более 5,5 тысячи патронов и 25 килограммов взрывчатых веществ.
Также животные помогли выявить почти 35 кг наркотиков.
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