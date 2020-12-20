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Без осадков, но облачно: какой будет погода 20 декабря

20 декабря, 07:12

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В Киеве ожидается туман

Сегодня в Украине будет облачная и преимущественно сухая погода.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ночью и утром местами туман, на востоке и северо-востоке страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

В северных областях страны облачно, снег. Температура воздуха ночью -1...+2°С, днем 0...+2 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. На востоке страны тоже облачно и снег. Температура воздуха ночью -3…-5 °С, днем -2...+1 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В южных областях без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +1...+5 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

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В Киеве ожидается туман с ухудшением дальности видимости до 500 м и менее. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

Напомним, в Украине погода на католическое Рождество Христово, 25 декабря, будет далеко не праздничной. Синоптики прогнозируют, что в этот день снега не будет, возможен даже небольшой дождь.

А на Рождество Христово, 7 января, на улицах будет снежно. Ожидается минусовая температура, поэтому в украинцев будет достаточно времени, чтобы насладиться праздничной атмосферой.

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