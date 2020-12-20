Без осадков, но облачно: какой будет погода 20 декабря

Сегодня в Украине будет облачная и преимущественно сухая погода.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Ночью и утром местами туман, на востоке и северо-востоке страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.
В северных областях страны облачно, снег. Температура воздуха ночью -1...+2°С, днем 0...+2 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. На востоке страны тоже облачно и снег. Температура воздуха ночью -3…-5 °С, днем -2...+1 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
В южных областях без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +1...+5 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
В Киеве ожидается туман с ухудшением дальности видимости до 500 м и менее. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.
Напомним, в Украине погода на католическое Рождество Христово, 25 декабря, будет далеко не праздничной. Синоптики прогнозируют, что в этот день снега не будет, возможен даже небольшой дождь.
А на Рождество Христово, 7 января, на улицах будет снежно. Ожидается минусовая температура, поэтому в украинцев будет достаточно времени, чтобы насладиться праздничной атмосферой.
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