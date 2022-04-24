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"Бить врага до полного разгрома": раненый воин ВСУ рвется в бой с больничной койки

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 10:17
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Юрий Михайлюк продолжал с пулей в ноге руководить подразделением
Капитан Юрий Михайлюк
Капитан Юрий Михайлюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский офицер Юрий Михайлюк, проходящий лечение в госпитале, уже рвется назад к собратьям. Его историю рассказывает Армия Inform.

33-летнего капитана регулярно навещают жена и две дочери. А он осторожно готовит их к тому, что вскоре снова поедет на войну, и обещает, что на этот раз ненадолго, потому что победа уже ждет.

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Юрий получил пулевое ранение в ногу на следующий день после награждения, но продолжал руководить подразделением в бою. Только когда удалось отбить вражескую атаку, согласился на эвакуацию. Он скромно говорит, что не герой, а просто патриот своей страны.

"Пытаюсь хорошо выполнять свою работу, ведь дома ждет такой "цветник". Кто же их защитит, как не я?" – говорит воин.

Михайлюк в 2010 окончил Киевский национальный университет. В течение двух лет служил офицером-психологом в танковом батальоне. В конце концов перевелся в горно-штурмовое подразделение, где и служит сегодня. Говорит, что, несмотря на любые сложности, ни разу не пожалел о своем выборе.

Вопрос о количестве ротаций вызывает у Юрия только удивление, потому что батальон постоянно на передней линии, начиная с 2014 года.

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"Бои за боями, ротация за ротацией, учеба, полигоны… Мы только накануне Нового Года вернулись из длительной ротации, успели немного побыть с семьями и отправились на Донетчину. Приехали заранее. Когда Россия начала бомбить украинские города, уже были на позициях", — поведал он.

С первых дней подразделение под командованием Юрия Михайлюка осуществляло успешные контратаки и не раз помешало планам врага прорвать стратегически важные рубежи. А в середине марта, когда штурмовики попали в оцепление, Юрий сумел объединиться с батальоном смежной воинской части ВСУ, спасти их раненого комбата и взять батальон под свое командование. Объединенное подразделение продержалось и вырвалось из окружения. При этом уничтожено значительное количество россиян и их техники.

"Мы готовы бить врага до полного его разгрома! В том, что победа за нами, нет сомнений!" – говорит он.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
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