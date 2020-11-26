Бизнес на карантине: грозят ли Украине масштабные протесты предпринимателей

После ряда новостей о введении локдауна в Украине, стало известно о возможных новых массовых протестах предпринимателей. Мнения бизнеса о возможных предстоящих волнениях разделились, об этом рассказали сайту "Сегодня".

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В каком случае возможны волнения

Если правительство бросит бизнес с его проблемами наедине, то волнения неизбежны, говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Учитывая, что подобные вещи происходят в более развитых странах, в том числе и в США, я не исключаю, что они могут произойти. В этом могут быть заинтересованы определенные политические силы. Но с другой стороны, если будет правильная коммуникация, если бизнесу предоставят определенные "плюшки", то, возможно, оснований для протестов не будет. Но и этого может оказаться недостаточно. Если сравнивать с другими странами, то там есть адресная финансовая помощь. Например, в Польше известно о случае, когда консалтинговая компания во время первого локдауна получила помощь от правительства в виде 10 тыс.евро", – говорит Забловский.

Каких "плюшек" ждут предприниматели:

Снижение ЕСВ;

Мораторий на проверки;

Отсутствие повышения налогов в этот период.

Не все готовятся к протестам

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Авторитетный ресторатор Ольга Насонова считает, что протесты бесполезны. А раз бесполезны, то и выходить на них бессмысленно:

"Я думаю, что волнений не будет по одной простой причине. Те волнения, которые были – ни к чему не привели и оказались лишь сотрясанием воздуха. Люди и волнения, которые собираются под Верховной Радой – это уже никого не впечатляет. Сейчас главная причина не в действиях государства, а в том, что люди действительно начали болеть массово. Мы столкнулись с настоящей эпидемией. Многие люди не думают о ресторанах и посещаемость сама по себе падает даже в рабочие дни. Многие боятся. Кроме того, есть еще такой момент, связанный с ожиданием локдауна – большая часть людей просто боится тратить деньги. И это касается не только нашей страны. Люди понимают, что могут ввести полный локдаун и это может продлиться очень долго".

Что говорят правоохранители

В МВД говорят, что украинцы имеют полное право на протест и недовольства могут проявиться. Полиция будет реагировать "в рамках полномочий".

"Украина продолжает оставаться демократической страной, где люди имеют право на протест. Наша страна не является исключением среди многих других, которые приняли подобные ограничения. Мы понимаем, что может появиться часть недовольных граждан, которых мы также призываем придерживаться правил. Правоохранительная система будет работать в границах своих полномочий, определенных законом. Мы понимаем, что эффективное противостояние пандемическому вызову может произойти не только за счет принудительных мер, но и за счет сознательности граждан", – сказал нам советник главы МВД Иван Варченко.

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Местные власти еще не получали распоряжений о локдауне, но в целом готовы вводить ограничения:чего ждут в регионах.

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