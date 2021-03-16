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Блогер из Швейцарии показал войну на Донбассе: фильм бьет рекорды в YouTube

16 марта, 11:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бои на Донбассе – это единственная активная война в Европе, напоминает автор фильма

Правда для Европы из окопов Донбасса. В YouTube бьет рекорды лента блогера из Швейцарии об агрессии России против Украины.

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Получасовая лента на французском языке за первые два дня после публикации набрали почти 850 тысяч просмотров.

"Война в Украине" начинается кадрами с Майдана. Далее автор едет на линию разграничения. Там делит быт с украинскими армейцами, с ними переживает обстрелы боевиков. Столкнулся швейцарец и с проблемами мирных жителей.

Автор фильма напоминает, что бои на Донбассе – это единственная активная война на европейском континенте.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Трехсторонней контактной группе рассказывали, почему сложно закончить войну на Донбассе. Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Александр Мережко объяснял, в каком случае закончится российская агрессия против Украины.

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В свою очередь посол Германии в Украине Анка Фельдгузен тоже выражала мнение, что Россия не хочет завершать войну против Украины.

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