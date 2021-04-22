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Боевики что-то задумали: прячут "Грады" в жилых кварталах и вывели на полигон 40 танков

22 апреля, 11:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Почти два десятка БТРов и БМП оккупанты разместили между домами и на полигоне

Боевики на Донбассе продолжают нарушать правила отвода вооружения и прячут тяжелую боевую технику в жилых кварталах.

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Об этом говорится в недельном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Миссия зафиксировала размещенные боевиками с нарушением линий отвода 12 реактивных систем залпового огня "Град": шесть вблизи поселка Каютино (47 км северо-восточнее Донецка) и шесть у поселка Чернухино (64 км юго-западнее Луганска).

Кроме того, в неподконтрольном правительству районе Донецкой области на полигоне за пределами выделенных мест хранения вооружения наблюдатели СММ засекли 42 танка боевиков.

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Также миссия зафиксировала 18 боевых бронированных машин противника на полигоне и в жилом квартале в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

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Вчера, 21 апреля, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим тишины. С начала текущих суток они уже трижды обстреляли позиции ВСУ.

Также напомним, 20 апреля боевики девять раз нарушили режим тишины.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донецк Донбасс танки боевики оккупанты ГРАДы

Источник: Сегодня

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