Бойовики щось задумали: ховають "Гради" у житлових кварталах і вивели на полігон 40 танків

Майже два десятки БТРів і БМП окупанти розмістили поміж будинків та на полігоні

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати правила відведення озброєння і ховають важку бойову техніку в житлових кварталах.

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Про це сказано у тижневому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Місія зафіксувала розміщені бойовиками з порушенням ліній відведення 12 реактивних систем залпового вогню "Град": шість поблизу селища Каютине (47 км на північний схід від Донецька) та шість біля селища Чорнухине (64 км на південний захід від Луганська).

Окрім того, у непідконтрольному урядові районі Донецької області на полігоні за межами виділених місць зберігання озброєння спостерігачі СММ засікли 42 танки бойовиків.

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Також місія зафіксувала 18 бойових броньованих машин противника на полігоні та в житловому кварталі в непідконтрольних урядові районах Донецької області.

Вчора, 21 квітня, на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим тиші. З початку поточної доби вони вже тричі обстріляли позиції ЗСУ.

Також нагадаємо, 20 квітня бойовики дев'ять разів порушили режим тиші.

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