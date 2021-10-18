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Боевики на Донбассе взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 октября, 13:26
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Они заблокировали выезд из отеля, где проживают наблюдатели СММ ОБСЕ в Горловке
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Горловке боевики взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ. Они требуют освободить члена вооруженных формирований, которого накануне якобы задержали украинские военные.

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ.

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Боевики заблокировали отель

Согласно отчету ОБСЕ, в 16:03 17 октября боевики заперли ворота отеля, где расположена база ОБСЕ в Горловке. У ворот оккупанты припарковали машину (с голубыми табличками "ДНР"), которая заблокировала выезд.

Владелец отеля сообщил, что наблюдателям не позволят покинуть здание. Такой приказ поступил от "мэра Горловки". Он также сказал, что боевики заблокировали все выходы. Они установили палатки и начали патрулировать здание отеля.

Условия боевиков

Наблюдателям позволили свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но им нельзя покидать помещение.

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Боевики выдвинули условие – необходимо освободить члена вооруженных формирований, которого 13 октября у Золотого задержали военные ВСУ.

Боевики прибегли к международному терроризму

Украинская делегация в ТКГ констатирует:

  • российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников.
  • содержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма .

"Украинская делегация рассматривает эти действия не только как системный подрыв полномочий Миссии, но и как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще – методами международного терроризма" , – отметили в ОБСЕ

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Украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

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