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Богдан Андриив лидирует на выборах мэра Ужгорода – экзитпол

25 октября, 22:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По предварительным данным, он набрал 24% голосов избирателей

Победу на выборах мэра в Ужгороде, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", получает действующий городской голова Богдан Андриив (самовыдвиженец).

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Так, по данным экзитпола, он набрал 23,84% голосов избирателей. На втором месте оказался Виктор Щадей ("Слуга народа"), который набрал 22,73%.

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Рейтинг кандидатов, по данным экзитпола:

  • Богдан Андриив (самовыдвиженец и действующий мэр Ужгорода) – 23,84%;
  • Виктор Щадей ("Слуга народа") – 22,73%;
  • Сергей Ратушняк (самовыдвиженец и бывший городской голова Ужгорода) – 14,73%;
  • Павел Чучка ("Голос") – 6,99%;
  • Александр Билан ("Родной дом") – 5,35%.

Во второй тур выборов выходят действующий мэр Богдан Андриив и "слуга народа" Виктор Щадей.

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Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Черкассы и Винница.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем предельную погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Сегодня, 25 октября, в Украине проходит голосование на местных выборах.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Ужгород кандидаты местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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