Богдан Андриив лидирует на выборах мэра Ужгорода – экзитпол

По предварительным данным, он набрал 24% голосов избирателей

Победу на выборах мэра в Ужгороде, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", получает действующий городской голова Богдан Андриив (самовыдвиженец).

Реклама

Так, по данным экзитпола, он набрал 23,84% голосов избирателей. На втором месте оказался Виктор Щадей ("Слуга народа"), который набрал 22,73%.

Читайте также: Местные выборы 2020: инструкция для избирателя

Рейтинг кандидатов, по данным экзитпола:

Богдан Андриив (самовыдвиженец и действующий мэр Ужгорода) – 23,84%;

Виктор Щадей ("Слуга народа") – 22,73%;

Сергей Ратушняк (самовыдвиженец и бывший городской голова Ужгорода) – 14,73%;

Павел Чучка ("Голос") – 6,99%;

Александр Билан ("Родной дом") – 5,35%.

Во второй тур выборов выходят действующий мэр Богдан Андриив и "слуга народа" Виктор Щадей.

В тренде КИУ прогнозирует длительный процесс подсчета голосов на местных выборах

Реклама

Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Черкассы и Винница.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем предельную погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Сегодня, 25 октября, в Украине проходит голосование на местных выборах.

Полицейские открыли более 600 уголовных дел в "день тишины" – в общем поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушениях.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама