Более 150 катастроф за полвека: истории крушений самолетов Ан-26

Всего в крушениях погибли около полутора тысяч человек

Самолеты Ан-26 летают почти 50 лет, и за это время произошло 169 авиакатастроф с их участием. Погибли полторы тысячи человек. Новости "Сегодня" вспомнили некоторые из этих трагедий.

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Африка, Габон. Июнь 2011 года: грузовой самолет не дотянул до Либервилля и приземлился в море, фактически на побережье. На борту находились четыре человека, их спасли и доставили в местную больницу. Серьезных травм удалось избежать. Но это – редкий, счастливый случай.

Ночь против 21 февраля, 2014. В тридцати километрах от столицы Туниса догорает Ан-26. Он принадлежал вооруженным силам Ливии, на его борту находилась медицинская служба и экипаж, в общем – одиннадцать человек. Незадолго до катастрофы пилот сообщил о проблемах с двигателем. Попытался посадить судно в поле, подальше от жилых зданий, однако неудачно. Борт рухнул, загорелся. Все, кто был на борту – погибли.

Украина, июль 2014-го. Атака на Ан-26 во время боев на востоке Украины: самолет сбил зенитно-ракетный комплекс "Бук" на высоте 6,5 тысяч метров. Согласно данным Минобороны, оружие применили пророссийские боевики. Россия – непосредственно причастна к атаке, заявляли в СБУ. Всего на борту было восемь человек, погибли двое – в частности, пилоты. Остальные спаслись.

Сирия, 2018-й год. До авиабазы "Хмеймим" оставалось пол километра. Самолет заходил на посадку и задел крылом заброшенный дом. Потом – рухнул на землю. На борту находились 39 человек: 6 членов экипажа, остальные – пассажиры. Все – военные. А сам самолет принадлежал воздушным силам Российской Федерации. Группировка Джейш аль-Ислам заявляла: это его бойцы сбили судно. По другой версии, причиной катастрофы стала изношенность авиамашины. Следствие продолжается.

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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