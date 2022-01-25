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Как не набирать лишний вес: медики дали украинцам советы

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 января, 07:00
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Есть несколько основных факторов риска, которые провоцирующих ожирение
Есть несколько правил, которые помогут нормализовать вес / Коллаж "Сегодня"
Есть несколько правил, которые помогут нормализовать вес / Коллаж "Сегодня"

Около 58% жителей Украины имеют избыточный вес. Ожирение значительно увеличивает риск развития многих неинфекционных заболеваний. Однако специалисты утверждают, если самостоятельно похудеть не удается, необходимо обратится к своему семейному врачу.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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Какие заболевания могут быть из-за ожирения

Ожирение увеличивает риск многих заболеваний, среди них:

  • рак;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • сахарный диабет 2-го типа.

Как нормализовать свой вес?

В Центре общественного здоровья Украины выделили несколько правил, как нормализовать вес.

  1. Ограничить употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры.
  2. Отказаться от сладких калорийных напитков.
  3. Уменьшить размер порции пищи, одновременно увеличить долю растительных продуктов – овощей, бобовых, целых злаков и фруктов.
  4. Ежедневно заниматься физической активностью умеренной интенсивности в течение 45-60 мин в день.
  5. Соблюдать полноценный режим питания с обязательным ежедневным завтраком.
  6. Достаточно спать ночью, минимум восемь часов.
  7. Регулярно контролировать свой вес и окружность талии.

Сколько украинцев имеют избыточный вес?

Около 58% жителей Украины имеют избыточный вес. Количество страдающих от ожирения растет с каждым днем.

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За годы независимости количество украинцев, страдающих от избыточного веса, возросло на 6%. Основные факторы риска, провоцирующих ожирение, – это малоподвижный образ жизни и качество продуктов питания.

В Украине нет политики здорового питания

Специалисты утверждают, что в рационе украинцев недостаточно:

  • цельнозерновых продуктов;
  • бобовых;
  • овощей;
  • фруктов;
  • орехов;
  • семян;
  • продуктов, содержащих омега-3.

Зато чрезмерно присутствуют:

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  • белый хлеб;
  • различные полуфабрикаты;
  • фаст-фуд;
  • картофель;
  • макароны.

"К сожалению, украинские традиции не способствуют формированию здоровых пищевых привычек. Украинская кухня содержит большое количество блюд из муки, жирного мяса, солености, переработанные продукты и др. Традиционно приветствуются праздничные застолья и чрезмерное кормление детей", – говорит врач-диетолог, доцент кафедры внутренней медицины Буковинского национального медицинского университета Мирослава Березовая.

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