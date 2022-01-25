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Як не набирати зайву вагу: медики дали українцям поради

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 07:00
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Є кілька основних факторів ризику, які провокують ожиріння
Є кілька правил, які допоможуть нормалізувати вагу / Колаж "Сьогодні"
Є кілька правил, які допоможуть нормалізувати вагу / Колаж "Сьогодні"

Близько 58% жителів України мають надмірну вагу. Ожиріння значно збільшує ризик багатьох неінфекційних захворювань. Проте фахівці стверджують, якщо самостійно схуднути не вдається, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

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Які захворювання можуть бути через ожиріння

Ожиріння збільшує ризик багатьох захворювань, серед них:

  • рак;
  • серцево-судинні захворювання;
  • цукровий діабет 2-го типу.

Як нормалізувати свою вагу?

У Центрі громадського здоров'я України виділили кілька правил, як нормалізувати вагу.

  1. Обмежити вживання оброблених продуктів, що містять сіль, цукор, жири.
  2. Відмовитись від солодких калорійних напоїв.
  3. Зменшити розмір порції їжі, одночасно збільшити частку рослинних продуктів – овочів, бобових, цілих злаків та фруктів.
  4. Щодня займатись фізичною активністю помірної інтенсивності протягом 45-60 хв. на день.
  5. Дотримуватися повноцінного режиму харчування з обов'язковим щоденним сніданком.
  6. Достатньо спати вночі, мінімум вісім годин.
  7. Регулярно контролювати свою вагу та коло талії.

Скільки українців мають надмірну вагу?

Близько 58% жителів України мають надмірну вагу. Кількість страждаючих від ожиріння зростає з кожним днем.

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За роки незалежності кількість українців, які страждають від надмірної ваги, зросла на 6%. Основні фактори ризику, що провокують ожиріння, – це малорухливий спосіб життя та якість продуктів харчування.

В Україні немає політики здорового харчування

Фахівці стверджують, що у раціоні українців недостатньо:

  • цільнозернових продуктів;
  • бобових;
  • овочів;
  • фруктів;
  • горіхів;
  • насіння;
  • продуктів, які містять омега-3.

Зате надмірно присутні:

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  • білий хліб;
  • різні напівфабрикати;
  • фаст-фуд;
  • картопля;
  • макарони.

"На жаль, українські традиції не сприяють формуванню здорових харчових звичок. Українська кухня містить велику кількість страв із борошна, жирного м'яса, солоності, перероблені продукти та ін. Традиційно вітаються святкові застілля та надмірне годування дітей", – каже лікар-дієтолог, доцент кафедри внутрішньої медицини Буковинського національного медичного університету Мирослава Березова.

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