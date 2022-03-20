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Более 59 тысяч семей снова со светом – энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в двух областях и Киеве

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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20 марта, 13:57
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Аварийные бригады оперативно восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших из-за боевых действий
Аварийные бригады ДТЭК за сутки вернули свет тысячам семей / Коллаж: Сегодня
Аварийные бригады ДТЭК за сутки вернули свет тысячам семей / Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 59 200 семей в Киеве, Донецкой и Киевской областях.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

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"19 марта в 11:17 из-за повреждения линии в результате боевых действий в окрестностях Киева произошло отключение электроэнергии 350 жилых домов на Минском массиве и Оболони. Аварийно-восстановительные бригады ДТЭК Киевские электросети, получившие разрешение от Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны, сразу выехали на ликвидацию аварии. Уже в 13:30 электромонтеры подключили к электроснабжению все дома. В общей сложности свет вернули для 46 478 семей Киева", – сообщили в компании.

Также в компании отчитываются, что вернули свет почти в 7 500 домов в Вышгородском, Броварском и Киево-Святошинском районах Киевской области и в 5200 домов в 22 городах и селах Донетчины.

Без света остаются 679 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском районах Киевщины, где из-за регулярных обстрелов нет возможности провести ремонт электросетей уже более недели.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – подчеркнули в ДТЭК.

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