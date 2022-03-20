Понад 59 тисяч родин знову зі світлом – енергетики ДТЕК відновили електропостачання у двох областях та Києві

Аварійні бригади оперативно відновлюють електропостачання у населених пунктах, що постраждали через бойові дії

Аварійні бригади ДТЕК за добу повернули світло тисячам родин / Колаж: Сьогодні

За минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 59 200 родин у Києві, Донецькій та Київській областях.

Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.

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"19 березня об 11:17 через пошкодження лінії внаслідок бойових дій на околицях Києва сталося відключення електроенергії 350 житлових будинків на Мінському масиві та Оболоні. Аварійно-відновлювальні бригади ДТЕК Київські електромережі, щойно отримали дозвіл від Збройних сил України та Територіальної оборони, одразу виїхали на ліквідацію аварії. Вже о 13:30 електромонтери підключили до електропостачання всі будинки. Загалом світло повернули для 46 478 сімей Києва", – повідомили в компанії.

Також в компанії звітують, що повернули світло в майже 7 500 будинків у Вишгородському, Броварському та Києво-Святошинському районах Київської області та 5200 будинків у 22 містах та селах Донеччини.

Без світла залишаються 679 населених пунктів у Донецькій та Київській областях. Найскладніша ситуація зберігається у Маріуполі та Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському районах Київщини, де через регулярні обстріли немає можливості провести ремонт електромереж вже понад тиждень.