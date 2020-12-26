Более 70% коек для больных COVID-19 обеспечено кислородом – Ляшко

Сейчас 55-60% госпитализированных нуждаются в кислороде для лечения, считает главный санитарный врач

На сегодня в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечено кислородом. Он нужен для пациентов с дыхательной недостаточностью.

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Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечено кислородом", – отметил он.

Сейчас 55-60% госпитализированных нуждаются в кислороде в процессе лечения от COVID-19.

Всего в больницах перепрофилировано для оказания медицинской помощи людям, страдающим от коронавирусной инфекции, 64 349 коек. Из них 44 436 коек – с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек. Кроме того, 29 487 коек с подведенным кислородом на сегодня не заняты.

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Напомним, по состоянию на утро 25 декабря в Киеве еще 1038 человек заболели COVID-19. В частности, за 24 декабря COVID-19 заболели 24 медика, а в больницы поступил 91 пациент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцинации против коронавируса.

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