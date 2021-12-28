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Более миллиона евро за младенцев: в Украине детей продавали иностранцам

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 15:59
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Злоумышленники вербовали малоимущих женщин для участия в программе "суррогатного материнства"
Шестерым людям уже объявлено о подозрениях
Шестерым людям уже объявлено о подозрениях / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине полиция разоблачила 6 членов преступной группы, продававшей детей от "суррогатных матерей" иностранцам.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

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Прикрытие "суррогатным материнством"

Преступники продавали новорожденных под прикрытием суррогатного материнства.

Рожать новорожденных женщины выезжали в Чешскую Республику. Ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве.

Указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец.

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В результате "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

Стоимость услуг

За услуги организаторам преступной группы платили 50-70 тысяч евро. Всего за 3 года преступной деятельности от продажи грудных детей они получили более 1,2 миллиона евро.

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Организаторы схемы

В состав группы входили два организатора – учредители частной клиники.

Наказание для злоумышленников

В ходе 20 обысков в клинике и по местам проживания фигурантов полицейские изъяли:

  • документы;
  • печати медицинских учреждений;
  • автомобили.

Шестерым членам группы уже объявили о подозрениях по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми). Вероятно, мерой пресечения будет содержание под стражей или залог в 50 млн грн.

Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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