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Больничные койки для пациентов с COVID-19 в Украине заполнены более чем на 60%

17 октября, 14:07

Мария Журенко Мария Журенко

Наихудшая ситуация в Донецкой и Луганской областях

В Украине растет количество госпитализированых с COVID-19. Больничные койки для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью заполнены на 62,3%.

Об этом говорят данные Министерства здравоохранения.

Показатель заполненности коек в Донецкой области составляет – 91%, в Луганской – 85%, в Одесской – 78,6%, в Хмельницкой – 72,6%, а в Черниговской области – 69%.

В свою очередь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Житомирской областях показатель заполнености находится ниже 50%.

В то же время ослабить карантин могут лишь в Кировоградской области. В остальных регионах превышен показатель заболеваемости. В среднем по Украине он составляет 187,3.

Напомним, сообщалось, что если динамика госпитализации заразившихся коронавирусной инфекцией сохранится следующие несколько недель, то в столице не хватит койко-мест.

Так, в Киеве за прошлые сутки, 16 октября, зафиксировали 569 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 30 010.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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