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Борьба за Украину. На Киевском форуме по безопасности обсудят санкции против РФ и восстановление Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 апреля, 23:06
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В дискуссии примут участие ведущие эксперты и деятели
Восстановление Украины обсудят на Киевском форуме по безопасности. Фото Reuters/Киевский форум по безопасности
Восстановление Украины обсудят на Киевском форуме по безопасности. Фото Reuters/Киевский форум по безопасности

29 апреля 2022 Киевский Форум по безопасности проводит новую онлайн дискуссию в рамках военного цикла "Борьба за Украину", посвященного обороне нашего государства от агрессии России и консолидации мировой поддержки Украины.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – ведущая международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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В центре внимания новой онлайн-дискуссии КБФ две главные темы: усиление международных санкций против России и подготовка плана экономического восстановления Украины.

Участники событи:

  • Майкл Макфол , Посол США в России в 2011-14 годах, Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета.
  • Наталья Яресько, Министр финансов Украины в 2014-16 годах, Директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико в 2017-22 годах.
  • Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-21 годах.
  • Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума по безопасности.
  • Данило Лубкивский, директор Киевского Форума по безопасности.

Насколько эффективно действует международный санкционный режим против России? Как ограничить и подорвать агрессивный потенциал Путина? Что ждет Россию?

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Что необходимо для полного энергетического эмбарго против России?

Какие приоритеты восстановления Украины? Как реализовать план восстановления для Украины? Как мы видим наше будущее?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в ходе онлайн-обсуждения.

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Трансляция состоится в 20:00-20:45 по Киеву на официальных страницах Форума.

Цикл экспертных дискуссий "Борьба за Украину" был инициирован КБФ с первых недель войны России против нашего государства. Участие в этих онлайн событиях приняли заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, бывший командующий Вооруженными Силами Соединенных Штатов генерал Дэвид Петреус, авторитетный американский дипломат Дэниел Фрид, немецкий политик Норберт Реттген и другие известные спикеры.

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Самолеты
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Вертолеты 154
Вертолеты
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Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артиллерия 416
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
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БПЛА 205
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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Погиб в результате личных мужественных действий, благодаря которым полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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