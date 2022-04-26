Боротьба за Україну. На Київському безпековому форумі обговорять санкції проти РФ та відбудову України

У дискусії візьмуть участь провідні експерти та діячі

Відновлення України обговорять на Київському безпековому форумі. Фото Reuters/Київський безпековий форум

29 квітня 2022 року Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн дискусію в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвяченого обороні нашої держави від агресії Росії та консолідації світової підтримки України.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – провідна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Реклама

У центрі уваги нової онлайн дискусії КБФ – дві головні теми: посилення міжнародних санкцій проти Росії та підготовка плану економічної відбудови України.

Учасники події:

Майкл МакФол , Посол США в Росії у 2011-14 роках, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.

, Посол США в Росії у 2011-14 роках, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету. Наталя Яресько , Міністр фінансів України у 2014-16 роках, Директор Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Рико у 2017-22 роках.

, Міністр фінансів України у 2014-16 роках, Директор Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Рико у 2017-22 роках. Андрій Коболєв , Голова правління НАК "Нафтогаз України" у 2014-21 роках.

, Голова правління НАК "Нафтогаз України" у 2014-21 роках. Арсеній Яценюк , Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму. Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Наскільки ефективно діє міжнародний санкційний режим проти Росії? Як обмежити та підірвати агресивний потенціал режиму Путіна? Що чекає Росію?

Реклама

Що необхідно для повного енергетичного ембарго проти Росії?

Які пріоритети відновлення України? Як реалізувати план відбудови для України? Як бачимо наше майбутнє?

Відповіді на ці та інші запитання прозвучать під час онлайн обговорення.

Реклама

Трансляція відбудеться о 20:00-20:45 за Київським часом на офіційних сторінках Форуму.

Цикл експертних дискусій "Боротьба за Україну" був ініційований КБФ з перших тижнів війни Росії проти нашої держави. Участь в цих онлайн подіях взяли Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, колишній командувач Збройних Сил Сполучених Штатів генерал Девід Петреус, авторитетний американський дипломат Деніел Фрід, німецький політик Норберт Реттґен та інші відомі спікери.