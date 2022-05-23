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Борьба за Украину: вызовы экономики войны обсудят на Киевском форуме по безопасности

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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23 мая, 16:05
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К дискуссии, как всегда, присоединятся ведущие украинские и международные эксперты

25 мая 2022 года ведущие украинские экономисты и международники обсудят вызовы экономики войны и приоритеты восстановления Украины во время нового онлайн события, проводимого Киевским форумом по безопасности в рамках военного цикла "Борьба за Украину" .

Участники дискуссии:

  • Роман Шеремета, ректор Американского университета в Киеве, профессор кафедры экономики Школы менеджмента Везергед при Университете Кейс Вестерн Резерв (США).
  • Елена Зеркаль, Чрезвычайный и Полномочный Посол, советница Министра энергетики Украины.
  • Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.
  • Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности.
  • Данило Лубкивский, директор Киевского Безопасного Форума.

Вопросы, которые будут рассмотрены участниками дискуссии:

  • Какие прогнозы экономического будущего Украины?
  • Что следует ожидать от глобального Плана Маршалла для Украины?
  • Как добиться российских репараций и применить конфискованные средства и ресурсы России для восстановления Украины?

Трансляция состоится 25 мая в 19:00-19:45 по Киевскому времени на нашем сайте и на страницах Kyiv Security Forumв соцсетях

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Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован Киевским форумом по безопасности с первых недель войны России против нашего государства.

Участие в этих онлайн событиях приняли заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламар (Калина), писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, американские генералы Филипп Бридлав, Уэсли Кларк и Дэвид Петреус, послы США Майкл Карпентер, Дениел Фрид и Майкл МакФол, бывший Премьер-министр Швеции Карл Бильдт, а также государственные деятели и политики Иванна Климпуш-Цинцадзе, Наталья Яресько, Андрей Коболев и другие.

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Непокоренные
Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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