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Боррель: Обстрел Харькова нарушает законы военного времени

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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1 марта, 13:46
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ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты
Боррель: обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы военного времени. Фото: коллаж "Сегодня"
Боррель: обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы военного времени. Фото: коллаж "Сегодня"

Вчерашний обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы военного времени. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Обращался к Дмитрию Кулебе. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты", – написал политик на своей странице в Twitter во вторник, 1 марта.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Харькове из-за российского вторженияесть не менее 10 погибших, а также более 20 травмированных человек.

Шестерых погибших достали из-под завалов в Харьковской ОГА, раненых не менее семи. Об этом заявил заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник в Telegram.

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

Тем временем в Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.

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