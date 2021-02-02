Брифинг главы Минздрава Максима Степанова: онлайн-трансляция

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 2 февраля в Украине подтвердили 2394 новых случая заражения коронавирусом (1 223 879 с начала эпидемии). За понедельник умерли 156 украинцев (22 924 с начала эпидемии), а выздоровели 11 457 человек (1 035 372 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошедшую неделю выявлено 27 643 новых случая заражения коронавирусом, умерли 846 украинцев, выздоровели 71 270 человек. Заметим, число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось на 10 284, а количество госпитализированных, наоборот, возросло – на 442. Читайте подробнее о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.

Тем временем Украина готовится к вакцинации населения. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорил, что иммунизировать украинцев начнут приблизительно с 15 февраля (группы риска и силовиков). А массовая вакцинация ожидается в мае. Для этого Верховная Рада приняла закон, который позволит экстренно регистрировать вакцины.

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