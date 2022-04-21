"Будемо жити, жито жати": бойцы запорожского "Азова" спели песню в поддержку побратимов

Запорожская группа Banderstadt ZP служит в добровольческом формировании "Азов"

Участники группы Banderstadt ZP служат в запорожском "Азове"

Бойцы запорожского "Азова" решили поддержать боевой дух сослуживцев и исполнили несколько патриотических песен. Cоответствующе видео опубликовала Запорожская областная администрация на своей странице в Facebook.

"Запорожская группа Banderstadt ZP, в состав которой входят Юрий Макаренко и Стас Лопатский, вместе с соло-скрипачом Михаилом Савицким исполнили несколько патриотических песен по просьбе Генерального штаба ВСУ. Таким образом, ребята хотят поддержать боевой дух украинских военнослужащих. Пусть песни помогают защищать родную землю от рашистских оккупантов", – говорится в сообщении.

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В песне группы Banderstadt ZP высказывается уверенность в том, что Украина победит и ее жители вернутся к своей обычной жизни.

"Бідою нас не злякати, будемо жити, жито жати. Будемо жито жати, жити. Бідою нас не зломити", – поют украинские воины.

Отмечается, что музыканты проходят службу в добровольческом формировании "Азов".

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Ранее бойцы "Азова" показали, как уничтожают оккупантов в Мариуполе.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, так как хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных.