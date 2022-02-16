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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Будут мгновенные решения: готова ли Украина к возможному вторжению России

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 09:40
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На улицах может стать больше полиции и представителей Национальной гвардии
В стране планируют усилить контрольно-пропускные посты на границе / Коллаж "Сегодня"
В стране планируют усилить контрольно-пропускные посты на границе / Коллаж "Сегодня"

В Украине отработали все возможные сценарии дестабилизации страны. Правоохранители смогут мгновенно отреагировать, если кто-то попытается захватить админзданияи не допустят сепаратитстких проявлений.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона ко Дню единения.

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"Каждый работник МВД делает все, чтобы граждане Украины продолжали жить спокойно. Уважаемые сотрудники МВД – именно вы являете гарантами безопасности и стабильности в Украине. Именно вам верят люди, и то, что вы говорите, является основой их уверенности сегодня и завтра", – утверждает Денис Монастырский.

Гибридная война

Также Монастырский называет псевдоминирования проявлением гибридной войны. За январь сообщений о минировании было больше, чем за весь предыдущий год.

"Абсолютное большинство псевдовызовов о минировании поступало с территории ОРДЛО, из Крыма и республики Беларусь. 100% этих псевдовызовов не подтвердились. А вчера была очередная хакерская атака на сайты государственных органов Украины. Атака была в том числе на ресурсы Минобороны, Министерства внутренних дел. Несмотря на это сегодня сайты банков, госучреждения, Дія работают без проблем", – добавил Денис Монастырский.

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В Украине распространяют фейки

Министр внутренних дел называет фейком сообщения о том, что банки не работают. Или же, что у банков отсутствует в достаточном количестве наличные. МВД будет реагировать на распространение фейков подобного рода.

"На улицах будет больше полиции, представителей Национальной гвардии. Будут усилены контрольно-пропускные посты на границе. Обращаемся к гражданам – это меры вводятся для вашей безопасности", – говорит Монастырский.

Угроза вторжения РФ в Украину

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