Будуть миттєві рішення: чи готова Україна до можливого вторгнення Росії

На вулицях може стати більше поліції та представників Національної гвардії

У країні планують посилити контрольно-пропускні пости на кордоні / Колаж "Сьогодні"

В Україні відпрацювали усі можливі сценарії дестабілізації країни. Правоохоронці зможуть миттєво відреагувати, якщо хтось спробує захопити адмінбудівліі не допустять сепаратистських проявів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону до Дня єднання.

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"Кожен працівник МВС робить все, щоб громадяни України продовжували жити спокійно. Шановні співробітники МВС – саме ви є гарантами безпеки та стабільності в Україні. Саме вам вірять люди, і те, що ви кажете, є основою їхньої впевненості сьогодні і завтра" , – стверджує Денис Монастирський.

Гібридна війна

Також Монастирський називає псевдомінування проявом гібридної війни. За січень повідомлень про мінування було більше, ніж за попередній рік.

"Абсолютна більшість псевдовикликів про мінування надходила з території ОРДЛО, з Криму та республіки Білорусь. 100% цих псевдовикликів не підтвердилися. А вчора була чергова атака хакерів на сайти державних органів України. Атака була, зокрема, на ресурси Міноборони, Міністерства внутрішніх справ. Незважаючи на це сьогодні сайти банків, держустанови, Дія працюють без проблем", – додав Денис Монастирський.

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В Україні розповсюджують фейки

Міністр внутрішніх справ називає фейком повідомлення про те, що банки не працюють. Або ж, що у банків відсутня у достатній кількості готівка. МВС реагуватиме на поширення фейків подібного роду.

"На вулицях буде більше поліції, представників Національної гвардії. Будуть посилені контрольно-пропускні пости на кордоні. Звертаємось до громадян – це заходи запроваджуються для вашої безпеки", – каже Монастирський.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

. Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави. Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти по Україні.

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