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Буллинг может постичь каждого. Как родителям уберечь ребенка от травли в школе

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 08:00
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Родители могут помочь детям противостоять травле – психотерапевт Спартак Суббота рассказал, как это сделать
Родители могут научить ребенка защищаться от буллинга в школе
Родители могут научить ребенка защищаться от буллинга в школе / Фото: Коллаж: Сегодня

Родители не могут предугадать, с какими детьми будет учиться их ребенок в школе, как и то, может ли он стать жертвой буллинга. Однако можно способствовать тому, чтобы этого не случилось – развивать ассертивность ребенка.

Об этом рассказал психотерапевт, советник главы Минздрава Спартак Суббота в интервью "Сегодня", которое выйдет на сайте 22 декабря.

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Суббота рассказал, что буллинг в школе может начаться и раньше средней школы – в некоторых случаях дети начинают травить одногодок даже с садика. Для этого достаточно даже одного дефекта у ребенка, который отличал бы его от других.

Что такое ассертивность?

Ассертивность – это умение человека не зависеть от действий и оценок других людей, чувствовать себя уверенно, отстаивать личные границы, а также регулировать свои эмоции и поведение.

Психотерапевт отметил, что развитием этих навыков у ребенка должны заниматься именно родители.

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"Здесь поможет только развитие ассертивности. Преподаватели заниматься этим вряд ли будут по ряду причин", – сказал Суббота.

Буллинг в Украине

Согласно исследованию ЮНИСЕФ:

  • 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга;
  • 24% детей стали жертвами буллинга;
  • 48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга;
  • 44% школьников были наблюдателями буллингом, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя.

Большинство детей булят за то, что они выглядят, говорят, думают не так, как другие.

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