Буллінг може статися з кожним. Як батькам уберегти дитину від цькування у школі

Батьки не можуть передбачити, з якими дітьми навчатиметься їхня дитина в школі, як і те, чи може вона стати жертвою буллінгу. Проте можна сприяти тому, щоб цього не сталося – розвивати асертивність дитини.
Про це розповів психотерапевт, радник голови МОЗ Спартак Субота в інтерв'ю "Сьогодні", яке вийде на сайті 22 грудня.
Субота розповів, що буллінг у школі може початися і раніше за середню школу – у деяких випадках діти починають цькувати одноліток навіть із садка. Для цього достатньо навіть одного дефекту у дитини, яка б відрізняла її від інших.
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Що таке асертивність?
Асертивність – це вміння людини не залежати від дій та оцінок інших людей, почуватися впевнено, відстоювати особисті межі, а також регулювати свої емоції та поведінку.
Психотерапевт зазначив, що розвитком цих навичок у дитини мають займатися саме батьки.
"Тут допоможе лише розвиток асертивності. Викладачі навряд чи цим займатимуться з низки причин", – сказав Субота.
Булінг в Україні
Згідно дослідженню ЮНІСЕФ:
- 67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років стикалися з проблемою буллінгу;
- 24% дітей стали жертвами буллінгу;
- 48% дітей нікому не розповідали про випадки буллінгу;
- 44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе.
Більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думаютьне так, як інші.