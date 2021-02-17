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Била и заклеивала рот скотчем: в детском саду Луцка воспитательница издевалась над детьми

17 февраля, 20:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Руководство городского образования стало на сторону воспитательницы с 30-летним стажем

В одном из детсадов Луцка разразился скандал – там воспитательница давала четырехлетним воспитанникам подзатыльники и заклеивала рот скотчем. Родители детей обнаружили это случайно, когда малыши начали приходить из садика с синяками и царапинами.

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Об этом сообщает местное информагентство "Конкурент".

Дети, якобы, не хотели спать и шумели, поэтому воспитательница наказывала их показательно – перед всей группой при этом сама говорила детям, что это "секретик".

Журналисты обратились за комментарием к заведующей садиком Валентины Винник. Та заверила, что у них никогда подобных ситуаций не случалось. А воспитательница, которая заклеивала рот ребенка скотчем, имеет 30 лет педагогического стажа. В то же время руководитель садика говорит, что ситуация должна разрешиться в интересах детей.

Между тем в управлении образования Луцксовета говорят, что скотчем воспитательница пыталась "припугнуть" очень активного мальчика.

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"Был скотч, так как детки обрывают картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он (мальчик – Ред.) очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, имея скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею ротик". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", – комментирует ситуацию начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко.

По словам чиновницы, она не может уволить воспитательницу накануне выхода на пенсию.

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"Человеку 56 лет. Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет?" – говорит руководитель сферы образования Луцка.

Напомним, в Николаевской области суд вынес приговор женщине, которая работала воспитательницей детского сада в Первомайске и заклеивала детям рты скотчем. 30-летняя женщина была приговорена к году в ; тюрьмы с отсрочкой на год .

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А в Винницкой области родители и коллеги обвиняли воспитательницу детсада в издевательствах над детьми: по их словам, она натирала малышам глаза мылом, мазала языки йодом, ставила на колени в угол и связывала, чтобы они быстрее засыпали в "тихий час".

Кроме того, резонанс вызвали оригинальные методы успокоения детей у стоматолога в Ровно:

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