Била і заклеювала рот скотчем: у дитсадку Луцька вихователька знущалася з дітей

В одному з дитсадків Луцька вибухнув скандал – там вихователька давала чотирирічним вихованцям потиличники і заклеювала рот скотчем. Батьки дітей виявили це випадково, коли малюки почали приходити з садка з синцями й подряпинами.

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Про це повідомляє місцева інформагенція "Конкурент".

Діти, нібито, не хотіли спати і шуміли, тому вихователька карала їх показово – перед усією групою, при цьому сама говорила малюкам, що це "секретик".

Журналісти звернулися по коментар до завідувачки садочка Валентини Вінник. Та запевнила, що у них ніколи подібних ситуацій не траплялося. А вихователька, яка заклеювала рот дитини скотчем, має 30 років педагогічного стажу. Водночас керівниця садочка каже, що ситуація має вирішитися в інтересах дітей.

Тим часом в управлінні освіти Луцькради кажуть, що скотчем вихователька намагалася "налякати" дуже активного хлопчика.

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"Був скотч, тому що дітки обривають картинки-маркування, і вихователь їх канцелярським скотчем підклеює. Скотч був тоненький. Він (хлопчик – Ред.) дуже шумів, дуже кричав, мама стверджує, що він активний хлопчик. І вихователька, маючи скотч в руках, каже йому: "Зараз заклею ротика". Так його прилякала. Так пояснює вихователька", – коментує начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.

За словами чиновниці, вона не може звільнити виховательку напередодні виходу на пенсію.

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"Людині 56 років. Скажіть, як я би вчинила з чисто людської позиції, якщо б не дозволила їй допрацювати і дослужити в тій сфері, в якій вона пропрацювала 30 років?" – каже головна освітянка Луцька.

Нагадаємо, у Миколаївській області суд виніс вирок жінці, яка працювала вихователькою дитячого садка у Первомайську і заклеювала дітям роти скотчем. 30-річна жінка була засуджена дороку в'язниці з відстрочкою на рік.

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А у Вінницькій області батьки і колеги звинувачували виховательку дитсадка у знущаннях з дітей: за їхніми словами, вона натирала малюкам очі милом, мазала язики йодом, ставила на коліна в куток і зв'язувала, щоб вони швидше засинали в "тиху годину".

Окрім того, резонанс викликали оригінальні методи заспокоєння дітей у стоматолога в Рівному:

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