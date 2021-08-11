Бывшего мэра Чорткова поймали за кражей лука с чужого огорода

Бывший градоначальник уверяет, что просто перепутал огород

Хозяин овощей заблокировал выезд бывшему чиновнику со своего участка и дождался полиции / Коллаж "Сегодня"

Житель Чорткова (Тернопольская область) поймал на своем огороде... бывшего мэра города. На момент поимки бывший градоначальник успел срезать несколько головок капусты и выкопать 127-м головок лука.

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Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

"4 августа, несмотря на дождливую погоду, ко мне на огород пробрался наш бывший мэр Михаил Вербицкий и нарвал себе 127 луковиц и несколько головок капусты. Собранный урожай он пытался вывезти на своем автомобиле "Нива", – написал на своей странице в Фейсбук хозяин урожая.

Разгневанный житель Чорткова заблокировал выезд "Нивы" и вызвал полицию. Правоохранителям злоумышленник, пойманный на горячем, рассказал, что... просто перепутал огород.

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Теперь его ждет суд, а ворованный урожай полиция пока конфисковала.