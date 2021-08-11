Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Бывшего мэра Чорткова поймали за кражей лука с чужого огорода

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Людмила Гаврилюк Людмила Гаврилюк корреспондент
11 августа, 22:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший градоначальник уверяет, что просто перепутал огород
Хозяин овощей заблокировал выезд бывшему чиновнику со своего участка и дождался полиции / Коллаж "Сегодня"
Хозяин овощей заблокировал выезд бывшему чиновнику со своего участка и дождался полиции / Коллаж "Сегодня"

Житель Чорткова (Тернопольская область) поймал на своем огороде... бывшего мэра города. На момент поимки бывший градоначальник успел срезать несколько головок капусты и выкопать 127-м головок лука.

Реклама

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Читайте также:

"4 августа, несмотря на дождливую погоду, ко мне на огород пробрался наш бывший мэр Михаил Вербицкий и нарвал себе 127 луковиц и несколько головок капусты. Собранный урожай он пытался вывезти на своем автомобиле "Нива", – написал на своей странице в Фейсбук хозяин урожая.

Разгневанный житель Чорткова заблокировал выезд "Нивы" и вызвал полицию. Правоохранителям злоумышленник, пойманный на горячем, рассказал, что... просто перепутал огород.

Реклама

Теперь его ждет суд, а ворованный урожай полиция пока конфисковала.

кражалук
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Донбасс
Запад
Одесса
Днепр
Харьков
Крым
Срочно

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять