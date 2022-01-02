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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Цены на ID-карты и загранпаспорта выросли, а в Египте град со снегом засыпал туристов и местных жителей на Новый год – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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2 января, 06:30
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За оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу придется заплатить 733 грн, а непогода затруднила движение на улицах города
С 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы, а кроме дождя и снега, на курорт обрушился град. Коллаж "Сегодня"
С 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы, а кроме дождя и снега, на курорт обрушился град. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Налог на Google". Цена на рекламу в Facebook взлетела с 1 января

Из-за вступления в силу так называемого "налога на Google" с 1 января компания Meta добавляет 20% НДС в стоимость услуг Facebook в Украине.

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"В соответствии с новой нормой о НДС в Украине с 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы в Украине. Чтобы убедиться в том, что пользователи знают эти требования, мы разработали полезные советы, которые доступны в нашем центре поддержки", – сообщили в компании Meta.

С 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы. Коллаж "Сегодня"
С 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы. Коллаж "Сегодня"

Лукашенко вытеснил из Беларуси крупное российское СМИ

Российское агентство "Интерфакс-Запад" с сегодняшнего дня прекратило работу в Беларуси из-за подписанных ранее самопровозглашенным президентом этой страны Александром Лукашенко поправок к закону о СМИ.

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Лукашенко решил зачистить иностранные СМИ. Коллаж "Сегодня"
Лукашенко решил зачистить иностранные СМИ. Коллаж "Сегодня"

В Египте град со снегом засыпал туристов и местных жителей на Новый год

В первый день нового года на египетский курорт Хургаду обрушились снег и град.

"В первый день нового года улицы Хургады покрываются снегом, сопровождаемым проливным дождем, продолжавшимся несколько часов", – отмечает издание.

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Кроме дождя и снега, на курорт обрушился град. Коллаж "Сегодня"
Кроме дождя и снега, на курорт обрушился град. Коллаж "Сегодня"

Цены на ID-карты и загранпаспорта выросли. Сколько стоит оформление

В Украине с 1 января 2022 года выросла стоимость оформления загранпаспортов и ID-карт.

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменило стоимость бланков. Коллаж "Сегодня"
Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменило стоимость бланков. Коллаж "Сегодня"

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