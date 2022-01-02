Цены на ID-карты и загранпаспорта выросли, а в Египте град со снегом засыпал туристов и местных жителей на Новый год – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
"Налог на Google". Цена на рекламу в Facebook взлетела с 1 января
Из-за вступления в силу так называемого "налога на Google" с 1 января компания Meta добавляет 20% НДС в стоимость услуг Facebook в Украине.
"В соответствии с новой нормой о НДС в Украине с 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы в Украине. Чтобы убедиться в том, что пользователи знают эти требования, мы разработали полезные советы, которые доступны в нашем центре поддержки", – сообщили в компании Meta.
Далее по теме
Лукашенко вытеснил из Беларуси крупное российское СМИ
Российское агентство "Интерфакс-Запад" с сегодняшнего дня прекратило работу в Беларуси из-за подписанных ранее самопровозглашенным президентом этой страны Александром Лукашенко поправок к закону о СМИ.
В Египте град со снегом засыпал туристов и местных жителей на Новый год
В первый день нового года на египетский курорт Хургаду обрушились снег и град.
"В первый день нового года улицы Хургады покрываются снегом, сопровождаемым проливным дождем, продолжавшимся несколько часов", – отмечает издание.
Цены на ID-карты и загранпаспорта выросли. Сколько стоит оформление
В Украине с 1 января 2022 года выросла стоимость оформления загранпаспортов и ID-карт.