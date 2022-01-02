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СЬОГОДНІ Новини України

Ціни на ID-карти та закордонні паспорти зросли, а в Єгипті град зі снігом засипав туристів та місцевих жителів на Новий рік – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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2 січня, 06:30
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За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон доведеться заплатити 733 грн, а негода ускладнила рух на вулицях міста
З 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ із усіх продажів реклами, а крім дощу та снігу, на курорт обрушився град. Колаж "Сьогодні"
З 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ із усіх продажів реклами, а крім дощу та снігу, на курорт обрушився град. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

"Податок на Google". Ціна на рекламу у Facebook злетіла з 1 січня

Через набуття чинності так званим "податком на Google" з 1 січня компанія Meta додає 20% ПДВ у вартість послуг Facebook в Україні.

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"Відповідно до нової норми про ПДВ в Україні з 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ з усіх продажів реклами в Україні. Щоб переконатися, що користувачі знають ці вимоги, ми розробили корисні поради, які доступні в нашому центрі підтримки", – повідомили в компанії Meta.

З 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ із усіх продажів реклами. Колаж "Сьогодні"
З 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ із усіх продажів реклами. Колаж "Сьогодні"

Лукашенко витіснив із Білорусі велике російське ЗМІ

Російське агентство "Інтерфакс-Захід" з сьогоднішнього дня припинило роботу у Білорусі через підписані раніше самопроголошеним президентом цієї країни Олександром Лукашенком поправки до закону про ЗМІ.

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Лукашенко вирішив зачистити іноземні ЗМІ. Колаж "Сьогодні"
Лукашенко вирішив зачистити іноземні ЗМІ. Колаж "Сьогодні"

У Єгипті град зі снігом засипав туристів та місцевих жителів на Новий рік

В перший день нового року на єгипетський курорт Хургаду обрушилися сніг та град.

"У перший день нового року вулиці Хургади покриваються снігом, що супроводжується зливою, яка тривала кілька годин", – зазначає видання.

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Окрім дощу та снігу, на курорт обрушився град. Колаж "Сьогодні"
Окрім дощу та снігу, на курорт обрушився град. Колаж "Сьогодні"

Ціни на ID-карти та закордонні паспорти зросли. Скільки коштує оформлення

В Україні з 1 січня 2022 року зросла вартість оформлення закордонних паспортів та ID-карт.

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків. Колаж "Сьогодні"
Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків. Колаж "Сьогодні"

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1 січня. Папа Римський Григорій XV. Рівно 400 років тому, 1622-го, Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року дату 1 січня. Раніше у більшості християнських країн рік розпочинався 25 березня…
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