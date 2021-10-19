Чем опасно для украинцев самолечение народными средствами и как не навредить здоровью (видео)

Врачи настоятельно просят взрослых не лечиться самостоятельно, а также вовремя показывать медикам своих маленьких детей

Чеснок против всех микробов, пары картофеля – чтобы вывести мокроту, горчичники – при бронхите. Народные методы лечения знает почти каждая украинская семья. Но мало кто задумывается, что такое, на первый взгляд, простое самолечение может не просто не вылечить, а навредить организму и даже вызвать новые хронические болезни? Наш корреспондент Дарья Добровольская пообщалась с медиками и выяснила несколько

опасным может быть лечение дома.

Горчичники, банки, сваренный картофель, чеснок, соль и даже спирт. На первый взгляд это набор хозяйки. А на самом деле – далеко не весь перечень народных средств, которыми украинцы пытаются лечить болезни даже сегодня.

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Анна рассказывает, с детства при первых симптомах простуды родные к врачам не обращались. Сначала обращались не к таблеткам, а к народным методам.

"Мама жарила на сковороде соль, брала папин носок туда засыпала эту всю соль и так надо было держать у горла, оно все пекло и было жарко", – вспоминает жительница Киева Анна Малая.

Был в семье и домашний метод паровой ингаляции – дышать над горячей картошкой.

"Я должна была накрыться этим полотенцем и дышать над картофелем. И этот пар из картофеля бил в лицо, но не дай бог на секунду поднять голову", – рассказывает Анна.

Что говорят врачи

Впрочем, врачи таких методов не одобряют. Говорят, обычно самолечение пользы не даст. А любая попытка согреть организм извне скорее навредит.

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"Высокие температуры могут дать определенные ожоги не только скажем лицу, а и на вдох. Не нужно дышать горячим воздухом. Пользы от горчичников на сегодняшний день никакой нет. Только ожоги, только дерматозы, только аллергические реакции", – говорит терапевт Марьяна Селюк.

Еще один популярный метод домашнего лечения – парки ног. И он поможет только согреться, но никак не повлияет ни на вирус, ни на воспалительный процесс – убеждает терапевт. Еще при температуре это категорически запрещено. И самое ужасное, что может быть в самолечении, по мнению госпожи Марьяны – вакуумные медицинские банки.

"Этот вакуум который мы создаем это не только эти красные пятна на спине или на груди, то есть локально где была эта банка, а это так же трескаются сосуды легких и может привести к большим осложнениям", – добавляет доктор.

Предостерегает не лечиться самостоятельно травами и различными настойками аллерголог Виктор Литус. И рассказывает о последствиях.

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"Стоматиты, ринит, боль в горле, кашель, бронхит и дерматиты, ожоги и поражения кожи – от трав, настоек различных. Если есть проблема – надо обратиться к врачу, так как под этими казалось понятными симптомами может скрываться серьезное заболевание", – говорит аллерголог Виктор Литус.

Педиатр Анна Горбань настоятельно просит родителей не лечить самостоятельно маленьких детей. За ее более 30 лет работы напоминает не одну ужасную историю с последствиями такого самолечения.

"Трут хозяйственное мыло, делают из него такие трубочки мылом и приводят мне ребенка с кровотечением носовым, с язвами слизистой носа – это так они лечат насморк. Говорят всегда помогало, а в этот раз кровоточит, ребенок пришел со слизистой, которая имеет теперь хронический ринит, что там ожоги и слизистая не может восстановиться", – рассказывает Анна Горбань.

И все же есть и действенный метод при заболевании, который можно использовать дома – это пить много жидкости. Теплой, с лимоном, чай или воду. Это самый простой способ вывести из организма токсины.

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