Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и конкурс красоты для моделей "плюс-сайз" – анонсы СЕГОДНЯ

Соревнования по мини-футболу, премьера камерного мюзикла, а также конные шоу с интерактивными постановками

В Одессе пройдет конкурс красоты для женщин с пышными формами / Фото: Miss/Mrs. Top of the World Plus Size Ukraine

Мы собрали все самые важные предстоящие события 15 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

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В 20:00 в рамках Чемпионата мира по мини-футболу среди женщин и молодежных команд U-23 состоится Чемпионат Украины по мини-футболу среди мужчин, ветеранский чемпионат и открытый Чемпионат города Киева. В состязаниях примут участие 8 сборных молодежных команд U-23 и 8 женских сборных команд из Колумбии, Грузии, Чехии, Сенегала, Словакии, Молдовы, Египта, Туниса, Индии, Швейцарии, Мексики, США.

12-30 состоится ежедневный брифинг спикера Минобороны Украины в пресс-центре Министерства обороны Украины (Воздухофлотский проспект, 6).

Также 15 августа все причастные к празднику отмечают День археолога Украины.

Киев

В 19:00 в Киевской опере (ул. Межигорская, 2) начнется премьера камерного мюзикла "Соломон и Суламифь: песня песен". Творческий коллектив создал альтернативу массовым постановкам. По словам организаторов, в период карантина состав из трех исполнителей и трех музыкантов – наиболее оптимален.

Киевская область

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15 августа в "Парке Киевская Русь" (Обуховский район, с. Копачов) пройдет развлекательная программа c конными шоу и интерактивными постановками на историческую тематику.

Одесса

В 19.00 начнется гранд-финал Регионального конкурса красоты для женщин с пышными формами MISS&MRS PLUS SIZE Оdessa 2021. Зрителей ждет концерт, шоу-программа, показ новых коллекций украинских дизайнеров (ул. Гоголя, 12, ресторан Art hall).