Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Новини України

Чемпіонат світу з міні-футболу серед жінок і конкурс краси для моделей "плюс-сайз" – анонси СЬОГОДНІ

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
15 серпня, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Змагання з міні-футболу, прем'єра камерного мюзиклу, а також кінні шоу з інтерактивними постановками
В Одесі пройде конкурс краси для жінок з пишними формами
В Одесі пройде конкурс краси для жінок з пишними формами / Фото: Miss/Mrs. Top of the World Plus Size Ukraine

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 15 серпня в Україні і світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Реклама

О 20:00 в рамках Чемпіонату світу з міні-футболу серед жінок і молодіжних команд U-23 відбудеться Чемпіонат України з міні-футболу серед чоловіків, ветеранський чемпіонат і відкритий Чемпіонат міста Києва. У змаганнях візьмуть участь 8 збірних молодіжних команд U-23 і 8 жіночих збірних команд з Колумбії, Грузії, Чехії, Сенегалу, Словаччини, Молдови, Єгипту, Тунісу, Індії, Швейцарії, Мексики, США.

12-30 відбудеться щоденний брифінг спікера Міноборони України в прес-центрі Міністерства оборони України (Повітрофлотський проспект, 6).

Також 15 серпня всі причетні до свята відзначають День археолога України.

Київ

О 19:00 в Київській опері (вул. Межигірська, 2) розпочнеться прем'єра камерного мюзиклу "Соломон і Суламіф: пісня пісень". Творчий колектив створив альтернативу масовим постановкам. За словами організаторів, в період карантину склад з трьох виконавців і трьох музикантів – найбільш оптимальний.

Київська область

Реклама

15 серпня в "Парку Київська Русь" (Обухівський район, с. Копачів) пройде розважальна програма з кінними шоу і інтерактивними постановками на історичну тематику.

Одеса

О 19.00 розпочнеться гранд-фінал Регіонального конкурсу краси для жінок з пишними формами MISS&MRS PLUS SIZE Оdessa 2021. На глядачів чекає концерт, шоу-програма, показ нових колекцій українських дизайнерів (вул. Гоголя, 12, ресторан Art hall).

анонс
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Україна: головне
День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Донбас
Захід
Одеса
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти