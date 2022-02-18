Чернобыльскую зону закрыли для туристов

Ее закрыли якобы по техническим причинам

Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов. Коллаж "Сегодня"

С 19 февраля Чернобыльскую зону закрыли для туристических посещений на неопределенный срок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

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Чернобыльская зона

"Только что сообщили, что с 19.02 Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины", — написал Емельяненко.

По его словам, вскоре об этом официально уведомит Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", — добавил он.

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Россия подбирается к зоне отчуждения

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканал Украина 24 рассказал, что украинская сторона контролируется ситуацию вблизи границ с Беларусью.

По его словам, особую опасность для Украины представляют российские СУ-35 и Искандеры.

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