Чорнобильську зону закрили для туристів

Її закрили нібито з технічних причин

Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів. Колаж "Сьогодні"

З 19 лютого Чорнобильську зону закрили для туристичних відвідин на невизначений термін.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

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Чорнобильська зона

"Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений термін. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", – написав Ємельяненко.

За його словами, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Ми розуміємо, що, швидше за все, це пов'язано із загрозою російській агресії та близькістю кордону з Білоруссю", – додав він.

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Росія підбирається до зони відчуження

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу Україна 24 розповів, що українська сторона контролюється ситуацію поблизу кордонів із Білоруссю.

За його словами, особливу небезпеку для України становлять російські СУ-35 та Іскандери.

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