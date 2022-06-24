Членство Украины в ЕС: придется возвращать права русскому языку

Одной из первых реформ, которые ожидает от нас Евросоюз, будет пересмотр "мовного закона" и европейские права для языков нацменьшинств

Украине придется "ослабить" украинский язык, чтобы попасть в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Статус кандидата, который накануне официально предоставил нам Евросоюз – это еще не членство Украины в ЕС. Этот статус никак не отразится на ситуации в Украине. Он считается вторым большим шагом на пути к полноправному вступлению в европейское сообщество. Первым шагом была ассоциация. Что надо делать дальше?

А дальше – проблемы. Предусмотрено несколько этапов внедрения в Украине европейского законодательства. Первый называется "политическим". Среди решений, которые нужно принять стране, есть одно очень неудобное – придется пересмотреть закон о статусе украинского языка.

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Откуда это стало известно?

У Украины еще до решения о предоставлении ей статуса кандидата в ЕС, имелся список из 7 пунктов, которые нужно выполнять. Последний, седьмой пункт – очень интересный:

Завершение реформ законодательства в отношении национальных меньшинств в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Любой политик скажет, что эта формулировка вовсе не безобидная. Реализация этого пункта, без сомнения, вызовет резонанс похлеще всей этой чуши о гей-уроках в школе, которыми пугают украинцев православные попы, обрисовывая перспективы существования в прогнившей Европе.

Европа не против украинского языка и не предлагает отказываться от политики его защиты на государственном уровне – это важный момент для понимания ситуации / Фото: Zaxid.net

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Что скрывается за формулировкой? Европейские институты не одобряют Закон Украины "Об обеспечении формирования украинского языка как государственного". У нас он более известен как "мовний закон". Его также не одобрила Венецианская комиссия.

Причем тут "мовний закон"?

Про "мовний закон" в приведенной формулировке ни слова. Но он там все равно "зашит", поскольку к этому пункту прилагается перечень "заманчивых предложений" Совета Европы, сделанных еще в декабре 2019 года. Они теперь, получается, снова актуальны:

нужно убрать из законодательства разделение на языки "просто" национальных меньшинств – и национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС; это касается не только "мовного закона", но и закона об образовании;

отменить механизм штрафов за нарушение норм языкового закона или "по крайней мере ограничить его только нарушениями в общественной сфере в относительно крайних случаях";

удалить из текста "мовного закона" статью 1.6 – об ответственности за намеренное искажение украинского языка в официальных документах;

пересмотреть положения, касающиеся "квоты" для медиа на государственном языке;

но, главное – принять закон о национальных меньшинствах, который бы согласовался с принципами ЕС и поправить все законы, которые бы противоречили этому новому закону. То есть, снова намекают на "мовний закон" и закон об образовании.

В сумме все это означает, что русскому языку в Украине неизбежно придется предоставлять какой-то статус – на общих основаниях, как и для других языков нацменьшинств. И вероятнее всего – еще до окончания войны с государством-агрессором. Всю политику по отношению к русским, живущим в Украине, как и венграм, румынам, крымским татарам, евреям нужно будет приводить в соответствие с тем, как это принято в ЕС.

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Как это принято в ЕС?

Как принято в ЕС, зафиксировано в Хартии Европейского союза об основных правах. Текст Хартии есть на сайте Верховной Рады.

В соответствии с Хартией, нацменьшинства в ЕС имеют такие права:

создавать собственные образовательные учреждения; также родители имеют право обучать детей в соответствии с собственными убеждениями (ст. 14, п.3);

запрещена любая дискриминация по признаку принадлежности к национальному меньшинству, в том числе по признаку языка (ст. 21, п.1);

Евросоюз уважает языковое разнообразие (ст. 22).

В ЕС много межнациональных проблем. Но есть и хороший опыт их решения. На фото – протесты в 2021 в Белфасте, Северная Ирландия против Brexit.

Есть еще Рамочная конвенция Совета Европы, принятая в 1998 году. Она тоже касается прав нацменьшинств.

В соответствии с ней нацменьшинства имеют право создавать медиа, проводить любые мероприятия – выставки, концерты, собрания на родном языке, а в местах компактного проживания – обращаться в государственные органы, отображать информацию частного характера и топографические названия на родном языке.

Конец монополии или путь к гармонизации общества?

Есть еще некоторые отличия подхода у Европы и у нас в плане определения нацменьшинств. Для Европы ключевое тут язык, а не происхождение. Если украинец по происхождению считает родным русский язык или венгерский, он может добиваться всех тех же льгот, что и русский или венгр по происхождению.

Это означает, что на идее преподавания в школах исключительно на украинском можно будет поставить крест, как и на квотах по вещанию медиа на украинском языке. Строго говоря, небольшая потеря.

Украинский язык подобное легко переживет. Но переживут ли это украинские суперпатриоты, вроде Ирины Фарион или Ларисы Ницой – это уже большой вопрос.

Ирина Фарион будет в шоке от языковых новшеств, которые предлагает нам Евросоюз

Примечательно, что в своем выводе о "мовном законе" Венецианская комиссия признает, что этот вопрос в Украине сильно политизирован. И комиссия признает, что политизирован не только внутри Украины, но и за ее пределами.

Что еще от нас требуют европолитики?

Ясно, что "тест на языки" будет для украинского общества посерьезнее всех предыдущих. И далеко не последний. Вот что еще нужно выполнить Украине ради вступления в ЕС на первом этапе интеграции – "политическом":