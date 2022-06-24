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Членство України в ЄС: доведеться повертати права російській мові

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Андрій Хрустальов Андрій Хрустальов Подієвий лідер Сьогодні
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24 червня, 06:14
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Однією з найперших реформ, які очікує від нас Євросоюз, буде перегляд "мовного закону" та європейські права для мов нацменшин
Україні доведеться "послабити" українську мову, щоб потрапити до ЄС
Україні доведеться "послабити" українську мову, щоб потрапити до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Статус кандидата, який напередодні офіційно надав нам Євросоюз – це ще не членство України у ЄС. Цей статус не позначиться на ситуації в Україні. Він вважається другим великим кроком на шляху отримання повноправного вступу до європейської спільноти. Першим кроком була асоціація. Що робити далі?

А далі – проблеми. Передбачено кілька етапів впровадження в Україні європейського законодавства. Перший називається "політичним". Серед рішень, які потрібно ухвалити країні, є одне дуже незручне – доведеться переглянути закон про статус української мови.

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Звідки це стало відомо?

Україна ще до рішення про надання їй статусу кандидата в ЄС, мала список з 7 пунктів, які потрібно виконувати. Останній, сьомий пункт – дуже цікавий:

Завершення реформ законодавства щодо національних меншин відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Будь-який політик скаже, що це формулювання зовсім не безневинне. Реалізація цього пункту, без сумніву, викличе резонанс гірший за всі ці нісенітниці про гей-уроки в школі, якими лякають українців православні попи, змальовуючи перспективи існування в Європі, що прогнила.

Європа не проти української мови і не пропонує відмовлятися від політики її захисту на державному рівні – це важливий момент для розуміння ситуації
Європа не проти української мови і не пропонує відмовлятися від політики її захисту на державному рівні – це важливий момент для розуміння ситуації / Фото: Zaxid.net

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Що ховається за формулюванням? Європейські інститути не схвалюють Закон України "Про забезпечення формування української мови як державної". У нас він більш відомий як "мовний закон". Його також не схвалила Венеціанська комісія.

До чого тут "мовний закон"?

Про "мовний закон" у наведеному формулюванні жодного слова. Та він там однаково "зашитий", оскільки до цього пункту додається перелік "привабливих пропозицій" Ради Європи, що було зроблено ще у грудні 2019 року. Вони тепер є знову актуальними:

  • потрібно прибрати з законодавства поділ на мови "просто" національних меншин – та національних меншин, мови яких не є офіційними в ЄС; це стосується не лише "мовного закону", а й закону про освіту;
  • скасувати механізм штрафів за порушення норм мовного закону або "принаймні обмежити його лише порушеннями у суспільній сфері щодо крайніх випадків";
  • видалити з тексту "мовного закону" статтю 1.6 – про відповідальність за навмисне викривлення української мови в офіційних документах;
  • переглянути положення щодо "квоти" для медіа державною мовою;
  • але, головне – ухвалити закон про національні меншини, який би погодився з принципами ЄС та поправити усі закони, які б суперечили цьому новому закону. Тобто знову натякають на мовний закон та закон про освіту.

У сумі все це означає, що російській мові в Україні неминуче доведеться надавати якийсь статус – на загальних підставах, як і для інших законів нацменшин. І найімовірніше – ще до закінчення війни з державою-агресором. Усю політику щодо росіян, які живуть в Україні, як і угорців, румунів, кримських татар, євреїв потрібно буде приводити у відповідність до того, як це прийнято в ЄС.

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Як це прийнято у ЄС?

Як прийнято в ЄС – це є зафіксованим у Хартії Європейського Союзу про основні права. Текст Хартії оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Відповідно до Хартії, нацменшини в ЄС мають такі права:

  • створювати власні навчальні заклади; також батьки мають право навчати дітей відповідно до власних переконань (ст. 14, п.3);
  • заборонено будь-яку дискримінацію за ознакою належності до національної меншини, зокрема за ознакою мови (ст. 21, п.1);
  • Євросоюз поважає мовну різноманітність (ст. 22).

У ЄС багато міжнаціональних проблем. Але є і добрий досвід їх вирішення. На фото – протести у 2021 у Белфасті, Північна Ірландія проти Brexit.
У ЄС багато міжнаціональних проблем. Але є і добрий досвід їх вирішення. На фото – протести у 2021 у Белфасті, Північна Ірландія проти Brexit.

Ще є Рамкова конвенція Ради Європи, прийнята у 1998 році. Вона теж торкається питаннь прав нацменшин.

Відповідно до неї нацменшини мають право створювати медіа, проводити будь-які заходи – виставки, концерти, збори рідною мовою, а в місцях компактного проживання – звертатися до державних органів, відображати інформацію приватного характеру та топографічні назви рідною мовою.

Кінець монополії чи шлях до гармонізації суспільства?

Є ще деякі відмінності підходу в Європи та у нас щодо визначення нацменшин. Для Європи ключове у цьому питанні – мова, а не походження. Якщо українець за походженням вважає рідною російську або угорську, він може домагатися всіх тих пільг, що й росіянин або угорець за походженням.

Це означає, що на ідеї викладання у школах виключно українською можна буде поставити хрест, як і на квотах з мовлення для медіа. Може й невелика втрата.

Українська мова таке легко переживе. Та чи переживуть це українські суперпатріоти, на кшталт Ірини Фаріон чи Лариси Ніцой – це вже питання.

Ірина Фаріон буде шокована мовними нововведеннями, які пропонує нам Євросоюз
Ірина Фаріон буде шокована мовними нововведеннями, які пропонує нам Євросоюз

Примітно, що у своєму висновку про "мовний закон" Венеціанська комісія визнає, що це питання в Україні є дуже політизованим. Також комісія визнає, що воно є політизованим не лише всередині України, а й за її межами.

Що ще вимагають від нас європолітики?

Зрозуміло, що "тест на мови" буде для українського суспільства серйознішим за всі попередні. І далеко не останній. Ось що ще потрібно виконати Україні задля вступу до ЄС на першому етапі інтеграції – "політичному":

  • відбір суддів Конституційного суду України на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
  • завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • посилення боротьби з корупцією шляхом активних та ефективних розслідувань та судових вироків; призначення нового керівника САП; відбір та призначення нового директора НАБУ;
  • забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей до стандартів FATF; ухвалення стратегії реформування всього правоохоронного сектора;
  • виконання антиолігархічного закону з метою обмеження надмірного впливу олігархів з огляду на майбутній висновок Венеціанської комісії;
  • ухвалення європейського закону про ЗМІ та створення незалежного регулятора ЗМІ.

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