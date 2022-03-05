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Что делать, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание – инструкция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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5 марта, 13:12
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Большинство украинских каналов имеют имеют страницы в интернете
Какие каналы могут быть доступны в стране
Какие каналы могут быть доступны в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты могут отключить украинское эфирное вещание. Однако, кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.

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На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.

На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

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Кроме того, слушайте украинское радиовещание в интернет-радио: radioplayer.ua.

Также напомним, что продолжается Национальный телемарафон #UAвместе: ведущие национальные телеканалы UA:Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24, ТРК Киев объединились для того, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о войне в Украине.

Враг в отчаянии бомбит то, что осталось целым

В Сумах с 5 утра слышны мощные взрывы во всех частях города. Стекла дрожат. Как сообщает "Сегодня", бомбят со стороны микрорайона Химик. Там наверняка враг добивает то, что не разрушил в результате авианалета.

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В частности, подстанцию, питающую электроэнергией большую часть Сум. В городе предупредили об уличных боях. Людей просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Сирен в городе не слышно. Есть проблемы с сигналом. Слышен гул самолета над Сумами.

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