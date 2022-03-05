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Що робити, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення – інструкція

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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5 березня, 13:12
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Більшість українських каналів мають мають сторінки в інтернеті
Які канали можуть бути доступні в країні
Які канали можуть бути доступні в країні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти можуть вимкнути українське ефірне мовлення. Проте, окрім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна декількома способами.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України в Facebook.

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На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мови безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресівер та супутникова антена система.

На YouTube. Більшість українських каналів мають канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на веб-сторінці Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, виберіть у налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три точки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).

На ВТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, Oll TV доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у програмі або на веб-сторінці улюбленої платформи.

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Окрім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua.

Також нагадаємо, що продовжується Національний телемарафон #UA разом: провідні національні телеканали UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ об'єдналися для того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію про війну в Україні.

Ворог у відчаї бомбить те, що залишилося цілим

У Сумах з 5 ранку чути потужні вибухи у всіх частинах міста. Скло тремтить. Як повідомляє "Сьогодні", бомбардують з боку мікрорайону Хімік. Там, напевно, ворог добиває те, що не зруйнував внаслідок авіанальоту.

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Зокрема, підстанцію, яка живить електроенергією більшу частину Сум. У місті попередили про вуличні бої. Людей просять не виходити надвір і залишатися в укриттях.

Сирен у місті не чути. Є проблеми із сигналом. Чути гул літака над Сумами.

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