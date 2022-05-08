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"Что ему тут нужно?" Ветеран Второй мировой рассказал, что думает о Путине и войне

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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8 мая, 15:01
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Пройдя все круги ада Второй мировой, бывший фронтовик теперь мечтает обнять внуков и правнуков
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Украины с тревогой ожидают 9 мая. В этот день возможны провокации со стороны российских агрессоров, которые продолжают обстреливать ракетами наши мирные города. В Хмельницкой области в поселке городского типа Базалия проживает столетний ветеран Второй мировой войны Дихтяр Абрам Рувинович. Он прошел всю войну, а теперь вынужден с опаской прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, которые звучат в его родном городке по два-три раза на день.

Сайт "Сегодня" пообщался с ветераном и расспросил, что он думает о войне, которую развязала против нас Россия.

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Абрам Рувинович проживает в небольшом домике в центре Базалии. Он построил его вместе со своей супругой. За пенсионером ухаживает его дочь Раиса Абрамовна. В ноябре прошлого года ветерану исполнилось 100 лет.

Мечтает обнять внуков

Дедушка уже плохо слышит и ему тяжело разговаривать. Но он знает, что идет война.

"Я знаю, что идет война. Знаю, что на нас напала Россия, но я не могу понять почему война началась. Почему?! Что им тут нужно, у них же есть своя земля, много земли. Что ему (Путину) тут нужно?", – спрашивает Абрам Дихтяр.

Молодой Дихтяр Абрам Рувинович. Фото: "Сегодня"
Молодой Дихтяр Абрам Рувинович. Фото: "Сегодня"

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Ветеран плохо слышит звук сирен, хотя ее включают рядом с его домом.

"Больнее всего папе от того, что он не может встретиться ни с сыном, ни с внуками, ни с правнуками, которые проживают в России. Они раньше часто приезжали его проведать. А сейчас то и дело спрашивает: когда начнут летать самолеты, когда поедут поезда? Очень хочет увидеть внуков и обнять их, поцеловать. Только и может увидеть по скайпу, а когда они выходят на связь – смотрит и плачет. Он уже не слышит, что они ему говорят", – рассказывает сайту "Сегодня" Раиса Абрамовна.

Ветеран хранит свои старые снимки. Фото: "Сегодня"
Ветеран хранит свои старые снимки. Фото: "Сегодня"

Кстати, у дедушки шестеро внуков и девять правнуков, которые проживают в разных городах России. Они прекрасно понимают, что идет война, развязанная их руководством. Но заверяют, что воевать в Украину не поедут.

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Не смог жить в России

Дочь ветерана Раиса Абрамовна раньше проживала с семьей в российской Калуге. В 2006 году у отца произошел микроинсульт. Он переживал за свою супругу Марию Павловну, что ей будет тяжело заниматься хозяйством и ухаживать за ним, а возле детей будет лучше. Дочери оформили все документы.

Не смог переехать в Россию к детям. Фото: "Сегодня"
Не смог переехать в Россию к детям. Фото: "Сегодня"

Старики раздарили соседям все свои пожитки – чашечки, посуду, мебель, платки. В доме остался только стол. Уезжали навсегда.

"В 2006 году мы решили забрать родителей к себе, чтобы было проще за ними ухаживать. Но они не смогли прижиться в Калуге. Хотя у них была своя комната, телевизор, общались с соседями на лавочке. Они прожили там четыре месяца, а потом заявили, что ужасно скучают за Украиной и хотят домой, в Базалию. Пришлось перевозить их обратно. Отец уже тогда ходил с палочкой, но когда увидел свой дом, то даже бежал к нему, забыв про все свои болячки. Они прожили здесь всю свою жизнь. Вместе готовили, трудились в саду, вместе ходили на базар", – рассказывает дочь ветерана.

Ветеран хранит также и медали. Фото: "Сегодня"
Ветеран хранит также и медали. Фото: "Сегодня"

Когда умерла жена Абрама Рувиновича, его дочь переехала в Украину, чтобы за ним ухаживать.

Память и поздравление

Дедушку уже поздравили с днем победы над нацизмом во Второй мировой войне местные депутаты и чиновники. Он очень ждал этого дня. Часто вспоминает о войне.

"Бывает спрашивает у меня: какая там погода за окном. Говорю – идет дождь, сильный ветер или снег. А он сразу рассказывает, как сидел с однополчанами в сыром окопе по колено в воде. Шинели были мокрые, просушить было негде, а над головой взрывались снаряды. Он уже почти не помнит своих друзей, возраст. Но, когда рассматривает фронтовые фотографии, что-то вспоминает", – рассказывает дочь ветерана.

Кстати, недавно Абраму Дихтяру прислали из Израиля памятную медаль и грамоту. Она подписана Беньямином Ганцом, министром МВД:

"Вручается, чтобы отметить мужество 1,5 миллиона воинов – евреев, воевавших во время Второй мировой войны против нацисткой Германии и ее сателлитов, и в память о 250 тысяч из них, погибших во время войны 1939-1945 годов".

Перевод грамоты. Фото: "Сегодня"
Перевод грамоты. Фото: "Сегодня"

Боевой путь

Абрам Рувинович служил в стрелковой Киевско-Дунайской краснознаменной дивизии ордена Богдана Хмельницкого. Принимал участия в боях на Курской дуге, освобождал Киев, воевал в районе озера Балатон, дошел до австрийских Альп.

Ветеран получил ранение в ногу и месяц провел в госпитале. А когда вернулся домой, то узнал, что немцы расстреляли его отца, трех братьев и двух сестер. Он остался один.

"Война – это очень страшно", – говорит столетний ветеран и на его глазах выступают слезы.

Теперь же бывший воин вынужден страдать от государства, которое столько лет притворялось братским, и уже третий месяц обстреливает ракетами мирные города Украины.

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