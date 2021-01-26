Українська
$ 28,17
34,23
  1. Последние новости Украины

Что покупали украинцы в первые дни после январского локдауна

26 января, 18:18

Актуально

В понедельник торговые центры сети "Эпицентр" посетили 300 000 потребителей, что на 50% больше в сравнении с аналогичным понедельником января 2020

Наибольший рост по итогам 25 января 2021 продемонстрировали товары из категории "Бытовая химия и средства личной гигиены". Динамика продажи составила +170%. Как отметил заместитель генерального директора ООО "Эпицентр К" Владимир Гончаров, уже длительное время сеть "Эпицентр" – оператор №1 на рынке бытовой химии и несмотря на то, что бытовая химия присутствует в ассортименте других магазинов, работавших во время действия дискриминационного постановления правительства 1236, все равно покупатели ждали именно предложений от "Эпицентра".

Реклама

Среди топ-категорий также керамическая плитка, лакокрасочная продукция, декоративное освещение, ламинат и паркет, посуда, электромонтажное оборудование, смесители и керамика, обои и покрытия, сухие строительные смеси.

В тренде
У Украины контрактов на более 30 млн доз вакцины от COVID-19 – Шмыгаль

"Всплеск торговли в первые дни вполне ожидаем, так как в течение трех недель локдауна мы постоянно получали недовольные отзывы покупателей, которые не имели возможности купить необходимые товары. "Эпицентр" – единственная сеть, где представлен чрезвычайно широкий и сбалансированный ассортимент товаров во всех категориях, что позволяет клиентам покупать все в одном месте. Также наши покупатели ждали возможность совершить покупки по лучшим ценам по условиям акции "Честная выгода", которую мы продлили до 31 января", – говорит Гончаров.

Реклама

Во время действия усиленного карантина сеть "Эпицентр" работала исключительно на выдачу онлайн-заказов и адресную доставку, что вызвало большое недовольство покупателей. Так, согласно опросу, большинство потребителей считают бытовые товары необходимыми для обеспечения нормальной жизнедеятельности и негативно относятся к любым ограничениям продажи этих товаров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

товары эпицентр продажи локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)Политика
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рождения
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рожденияПолитика
В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снега
В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снегаУкраина
Курсы доллара и евро просели после заметного роста
Курсы доллара и евро просели после заметного ростаФинансы
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дни
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дниФинансы
Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратистки
Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратисткиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять