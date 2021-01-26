Что покупали украинцы в первые дни после январского локдауна

В понедельник торговые центры сети "Эпицентр" посетили 300 000 потребителей, что на 50% больше в сравнении с аналогичным понедельником января 2020

Наибольший рост по итогам 25 января 2021 продемонстрировали товары из категории "Бытовая химия и средства личной гигиены". Динамика продажи составила +170%. Как отметил заместитель генерального директора ООО "Эпицентр К" Владимир Гончаров, уже длительное время сеть "Эпицентр" – оператор №1 на рынке бытовой химии и несмотря на то, что бытовая химия присутствует в ассортименте других магазинов, работавших во время действия дискриминационного постановления правительства 1236, все равно покупатели ждали именно предложений от "Эпицентра".

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Среди топ-категорий также керамическая плитка, лакокрасочная продукция, декоративное освещение, ламинат и паркет, посуда, электромонтажное оборудование, смесители и керамика, обои и покрытия, сухие строительные смеси.

"Всплеск торговли в первые дни вполне ожидаем, так как в течение трех недель локдауна мы постоянно получали недовольные отзывы покупателей, которые не имели возможности купить необходимые товары. "Эпицентр" – единственная сеть, где представлен чрезвычайно широкий и сбалансированный ассортимент товаров во всех категориях, что позволяет клиентам покупать все в одном месте. Также наши покупатели ждали возможность совершить покупки по лучшим ценам по условиям акции "Честная выгода", которую мы продлили до 31 января", – говорит Гончаров.

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Во время действия усиленного карантина сеть "Эпицентр" работала исключительно на выдачу онлайн-заказов и адресную доставку, что вызвало большое недовольство покупателей. Так, согласно опросу, большинство потребителей считают бытовые товары необходимыми для обеспечения нормальной жизнедеятельности и негативно относятся к любым ограничениям продажи этих товаров.

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