Что такое "минная безопасность" – правительство выпустило книгу для детей

В условиях войны дети должны быть информированы о том, как себя вести, чтобы это не навредило их жизни

Для детей создали книги о войне / Фото: Коллаж: Сегодня

В условиях войны дети не понимали, что такое воздушная тревога, почему нужно бежать в убежище, и что на дорогах могут быть мины. Минреинтеграции совместно с известным издательством создало памятку для маленьких украинцев.

"Дети – особая аудитория. Им необходимы разъяснения в доступной форме: что такое базовые правила поведения и как действовать при обнаружении мин и других взрывоопасных предметов", – отметили в ведомстве.

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Сюжет книги "Минная безопасность не без ТЭКа" максимально просто раскроет сложную тему в виде комикса.

Также в этой книге по QR-ссылкам можно проверить свои знания или просмотреть полезное видео. Интерактивность книги поможет в игровой форме легче усвоить материал.

Загрузить издание можно по ссылкам

1 часть

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2 часть

Война отразится на украинских детях

В Украине из 3,2 млн детей, оставшихся в своих домах, около 1,6 млн рискуют жить на грани голода и столкнуться с риском нехватки пищи из-за войны.

Кроме того, боевые действия приостановили торговлю и уничтожают будущий урожай.