Що таке "мінна безпека" – уряд випустив книгу для дітей

В умовах війни діти не розуміли, що таке повітряна тривога, чому треба бігти в укриття, і що на дорогах можуть бути міни. Мінреінтеграції спільно з відомим видавництвом створило пам'ятку маленьким українцям.
"Діти – особлива аудиторія. Їм необхідні роз'яснення у доступній формі: що таке базові правила поведінки та як діяти при виявленні мін та інших вибухонебезпечних предметів", – зазначили у відомстві.
Сюжет книги "Мінна безпека не без ПЕКу" максимально просто розкриє складну тему у вигляді коміксу.
Також у цій книзі за QR-посиланням можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Інтерактивність книги допоможе в ігровій формі легко засвоїти матеріал.
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Війна вплине на українських дітей
В Україні з 3,2 млн дітей, що залишилися у своїх домівках, близько 1,6 млн ризикують жити на межі голоду й зіткнутися з ризиком нестачі їжі через війну.
Крім того, бойові дії призупинили торгівлю та знищують майбутній урожай.