Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Что-то грохнуло и затряслись окна": в Черниговской области произошло землетрясение

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 15:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Местные подтвердили, что почувствовали толчки земли
Землетрясение произошло в Корюковском районе.
Землетрясение произошло в Корюковском районе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Это произошло 7 декабря.

Такую информацию обнародовал Главный центр специального контроля.

Реклама

Землетрясение произошло в 16.45. Его эпицентр находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт Холма, на глубине 10 километров.

По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым.

Реклама

Почувствовали ли землетрясение местные

По данным ученых, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В местных пабликах жители Корюковского района уже начали обсуждать землетрясение.

"Землетрясение на Корюковщине. Считаете, что такого не может быть? Оказывается, что может. И оно было", – написал местный житель Виталий Сергийко.

Своими впечатлениями в комментариях поделилась еще одна жительница Черниговской области Анита Бульчак:

Реклама

"Так было село Козыловка Холминской ОТГ. Что-то стукнуло, словно что-то сильно упало. И в одной комнате оконное стекло затряслось".

Главный центр специального контроля призывает местных жителей, почувствовавших толчки, сообщить о своих ощущениях по ссылке: https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/. Это должно помочь в уточнении энергетических параметров землетрясения.

Как правило, землетрясения в Украине происходят в районе Карпат.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

68 485

заболело за неделю в Украине

-14%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3693

Евро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять