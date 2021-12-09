"Щось гупнуло і затряслися вікна": у Чернігівській області стався землетрус

Місцеві підтвердили, що відчули поштовхи землі

Землетрус стався в Корюківському районі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігівській області зафіксували землетрус магнітудою 3,4 бала за шкалою Ріхтера. Це сталося 7 грудня.

Таку інформацію оприлюднив Головний центр спеціального контролю.

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Землетрус стався о 16.45. Його епіцентр знаходиться в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми, на глибині 10 кілометрів.

За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

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Чи відчули землетрус місцеві

За даними науковців, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

У місцевих пабліках жителі Корюківського району вже почали обговорювати землетрус.

"Землетрус на Корюківщині. Вважаєте, що такого не може бути? Виявляється, що може. І він був", – написав місцевий житель Віталій Сергійко.

Своїми враженнями в коментарях поділилася ще одна жителька Чернігівщини Аніта Бульчак:

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"Так був село Козилівка Холминської ОТГ. Щось гупнуло, наче щось сильно впало. і одній кімнаті шибка затряслася".

Головний центр спеціального контролю закликає місцевих жителів, які відчули поштовхи, повідомити про свої відчуття за посиланням: https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/. Це має допомогти в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

Зазначимо, що як правило, землетруси в Україні стаються в районі Карпат.

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