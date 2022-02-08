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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Чуть не затопило метро. В Харькове подземный переход залило водой (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 февраля, 14:25
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Вестибюль станции метро "Индустриальная" временно закрыли для пассажиров
Вода чуть не попала на станцию метро.
Вода чуть не попала на станцию метро. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове произошло масштабное затопление в подземном переходе станции метро "Индустриальная". Его работу приостановили.

Об этом сообщили в Facebook Харьковского метрополитена.

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В настоящее время вестибюль №1 станции "Индустриальная" временно закрыт для обслуживания пассажиров в связи с попаданием воды в примыкающий подуличный пешеходный переход. Указано, что это территория КП "Подземный город".

"КП Харьковский метрополитен предоставил свою помощь КП Подземный город. В настоящее время сотрудники метрополитена присоединились к устранению воды с подуличного пешеходного перехода и приняли все необходимые меры, чтобы вода не попала в вестибюль станции", – говорится в сообщении.

Люди ходили прямо по воде

На видео, попавшем в местные Telegram-каналы, можно увидеть, как люди двигаются в подземном переходе, заполненном водой.

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Что повлекло за собой "потоп" – неизвестно. В комментариях говорят, что это произошло якобы из-за таяния снега.

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