Чуть не затопило метро. В Харькове подземный переход залило водой (видео)

В Харькове произошло масштабное затопление в подземном переходе станции метро "Индустриальная". Его работу приостановили.
Об этом сообщили в Facebook Харьковского метрополитена.
В настоящее время вестибюль №1 станции "Индустриальная" временно закрыт для обслуживания пассажиров в связи с попаданием воды в примыкающий подуличный пешеходный переход. Указано, что это территория КП "Подземный город".
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"КП Харьковский метрополитен предоставил свою помощь КП Подземный город. В настоящее время сотрудники метрополитена присоединились к устранению воды с подуличного пешеходного перехода и приняли все необходимые меры, чтобы вода не попала в вестибюль станции", – говорится в сообщении.
Люди ходили прямо по воде
На видео, попавшем в местные Telegram-каналы, можно увидеть, как люди двигаются в подземном переходе, заполненном водой.
Что повлекло за собой "потоп" – неизвестно. В комментариях говорят, что это произошло якобы из-за таяния снега.
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