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Ледь не затопило метро. У Харкові підземний перехід залило водою (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 лютого, 14:25
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Вестибюль станції метро "Індустріальна" тимчасово закрили для пасажирів
Вода ледь не потрапила на станцію метро.
Вода ледь не потрапила на станцію метро. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові сталося масштабне затоплення у підземному переході станції метро "Індустріальна". Його роботу тимчасово призупинили.

Про це повідомили у Facebook Харківського метрополітену.

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Наразі вестибюль №1 станції "Індустріальна" тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів у зв’язку із потраплянням води до прилеглого підвуличного пішохідного переходу. Вказано, що це територія КП "Підземне місто".

"КП Харківський метрополітен надало свою допомогу КП Підземне місто. Наразі співробітники метрополітену долучились до усунення води з підвуличного пішохідного переходу та вжили усіх необхідних заходів аби вода не потрапила до вестибюля станції", – йдеться в повідомленні.

Люди ходили просто по воді

На відео, яке потрапило у місцеві Telegram-канали, можна побачити, як люди рухаються в підземному переході, заповненому водою.

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Що спричинило "потоп" – невідомо. В коментарях говорять, що це сталося нібито через танення снігу.

Раніше ми писали:

У Києві 24 січня на вулиці Прорізній прорвало трубу, унаслідок чого водою затопило цілу вулицю.

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У Києві в районі бульвару Лесі Українки сталася аварія каналізації. Ситуація спостерігається більш як два тижні, комунальні структури не втручаються.

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