COMFY открывается в ТРЦ Blockbuster Mall и продолжает исполнять желания Жизнелюбов

С 5 по 8 марта состоится официальное открытие одиннадцатого магазина COMFY в Киеве

COMFY сообщает об открытии нового киевского магазина в ТРЦ Blockbuster Mall, отчисления от которого пойдут на поддержку подопечных БФ "Жизнелюб".

С 5 по 8 марта состоится официальное открытие одиннадцатого магазина COMFY в Киеве, расположенного в ТРЦ Blockbuster Mall по адресу проспект Степана Бандеры, 36.

Магазин расположен на втором этаже торгового центра вблизи IKEA.

По случаю открытия COMFY будет отчислять 20 гривен с каждого чека в благотворительный фонд "Жизнелюб". Средства пойдут на желанные гаджеты для подопечных фонда: мультиварки, чайники и тому подобное. Подобную социальную инициативу в пользу фонда на открытии COMFY проводит второй раз.

Особенностью нового магазина является большая 50-метровая входная зона. На 900 кв.м представлены традиционные категории аудио-, видео- и бытовых гаджетов, расширена зона инновационных товаров и виртуальная витрина. В магазине много демонстрационных брендовых зон и удобная зона выдачи интернет-покупок.

Традиционно на открытии посетителям предлагаются скидки до 50%, специальные предложения и гарантированные подарки первым 1000 покупателям.

О COMFY. COMFY – первый омниканальний ритейлер бытовой техники и гаджетов в Украине, лидер по эффективности в отрасли. Первый магазин COMFY открыт в 2005 году в Кривом Роге. По состоянию на 2021 сеть насчитывает 86 современных магазинов нового формата. COMFY.UA входит в ТОП-5 крупнейших онлайн-игроков рынка. www.comfy.ua

О БФ "Жизнелюб". Благотворительный фонд "Жизнелюб" – это проект, направленный на организацию досуга людей почтенного возраста и оказания им необходимой адресной помощи. Фонд был основан в 2013 году Гариком Корогодским и Тиной Михайловской. www.happyold.com.ua

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